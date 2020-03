Handelsbanken venter nullrente

Norges Bank har på kort tid kuttet renten to ganger grunnet coronakrisen. Først med 0,50 basispunkter til 1 prosent, så med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent, den laveste styringsrenten i Norge noen gang. Sentralbanken avslørte at også nye kutt kan bli aktuelt.

«Vi venter at alvorligheten i situasjonen vil bli stadig mer tydelig ettersom nøkkeltall kommer inn. Vi venter derfor at Norges Bank kutter styringsrenten til null, senest i juni», skriver Kari Due-Andresen og Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten til Handelsbanken.

Børsmarkedene har falt verden over som følge av at aktiviteten stoppes for å minske faren for spredning av coronavirus. Samtidig har også kronen blitt svekket. Den amerikanske dollaren står nå i 11,76 kroner, mens euroen koster 12,61 kroner.

Handelsbanken mener mye tyder på at Norges Bank kjøpte norske kroner sist uke på grunn av ekstraordinære forhold.

«Intervensjon i valutamarkedet er ikke noe sentralbanken benytter seg av under vanlige omstendigheter. Vi venter derfor at denne strategien avvikles så snart markedene fungerer mer normalt igjen. Norges Banks oppgave er å bidra til lav og stabil inflasjon; å finstyre krona er ikke et mål i seg selv», skriver Due-Andresen og Gonsholt Hov.