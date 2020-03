Fed klare med nye krisetiltak

Fed vil blant annet utvide flere låneprogrammer. Målsetningen ifølge pressemeldingen er at markedene, som har falt kraftig i år, skal virke mer effektivt. Nå vil det ikke lenger være noe begrensning på støttekjøp av verdipapirer. Det var tidligere planlagt kjøp tilsvarende 700 milliarder dollar.

«Fed er klare for å ta i bruk alle verktøy for å støtte husholdninger, virksomheter og den amerikanske økonomien i denne utfordrende tiden», går det frem av pressemeldingen.

Federal Open Market Committee (FOMC) vil kjøpe statspapirer og obligasjoner for minst 500 milliarder dollar, samt pantelån til 200 milliarder dollar. FOMC vil i tillegg støtte flyten av kreditt til arbeidsgivere, forbrukere og bedrifter ved å etablere nye programmer som vil sørge for opptil 300 milliarder dollar.

«Selv om det er stor usikkerhet, har det blitt klart at økonomien vår vil møte alvorlige utfordringer. Aggressiv innsats må gjøres på tvers av offentlig og privat sektor for å begrense tap av arbeidsplasser og inntekter, og for å få til en rask innhenting etter at forstyrrelsene har roet seg», skriver Fed.

Umiddelbart svekker dollaren seg litt, mens gullet styrker seg etter Feds nye annonsering. Førhandelen på Wall Street gikk opp, men da børsene åpnet, fortsatte nedgangen.

Kongressen i USA jobber også med å bli enige om en tiltakspakke som har blitt rapportert å være verdt rundt 2.000 milliarder dollar.

Nærmere 15.300 mennesker er døde etter å ha blitt smittet av coronaviruset, som krever liv i stadig flere land. I USA er rundt 35.000 smittet.

Også i Tyskland er de klare med nye krisepakkelån. Den tyske regjeringen har blitt enige om ta opp nye lån verdt 156 milliarder euro for å finansiere en økonomisk krisepakke.