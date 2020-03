Sør-Korea dobler redningspakken

Sør-Korea doblet tirsdag en planlagt økonomisk redningspakke til 100 billioner won for å redde selskaper rammet av koronaviruset, og for å støtte aksjer og obligasjonsmarkedet i landet, ifølge Reuters. Det tilsvarer et beløp på 80 milliarder dollar, eller 900 milliarder kroner.

Den økte redningspakken vil deles opp slik at 29,1 billioner won vil bli gitt til små- og mellomstore selskaper. Resterende 20 billion won vil bli brukt til kjøp av statsobligasjoner og kommersielle papirer, sa president Moon Jae-in, ifølge Reuters.

«Vi vil sørge for at selskaper ikke går konkurs fra coronavirus-sjokkene. Normale, konkurransedyktige selskaper vil aldri bli stengt bare på grunn av en midlertidig likviditetsmangel», sa Moon i et møte med finanssjefer og Bank of Koreas guvernør Lee Ju-yeol.

Av hele redningspakken, skal Sør-Korea bruke 10,7 billioner won til å stabilisere aksjemarkedet, i tillegg til å kjøpe oglibasjoner.