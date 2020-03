Sjeføkonom Elisabeth Holvik mener risikotolerante bør vurdere å vekte seg opp i aksjer

Wall Street opplevde én av sine beste dager i historien i går, på klare signaler om at Kongressen nærmet seg enighet om en redningspakke på 2.000 milliarder dollar for amerikansk økonomi.

Denne enigheten ble offisiell tidlig onsdag morgen europeisk tid.

På tide å kjøpe aksjer?

«Likviditetskrisen har ført til at mange investorer har måtte selge også svært trygge og solide aksjer. Når sentralbanken i USA nå lover å gjøre alt den kan for å få likviditet ut i markedet og Kongressen har bidratt med en solid krisepakke, er håpet at vi har passert bunnen i aksjemarkedet. Om vi har det er umulig å si, men for dem som tåler risiko kan det være på tide å vurdere å kjøpe seg gradvis mer opp i aksjer», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 i sin daglige makrokommentar.

– Får tak i nok dollar

Hun viser også til at de kraftfulle tiltakene fra Federal Reserve begynner å få effekt.

«Banker og investorer får tak i nok dollar, og begynner å stole på at de vil få tak i tilstrekkelig med dollar fremover i tid. Norges Bank annonserte sent i går kveld at de vil låne ut dollar direkte til banker, i form av F-lån med tre måneders løpetid. Den første auksjon av slike F-lån i dollar vil skje på torsdag, og de vil tilby inntil fem milliarder dollar», fortsetter sjeføkonomen.

Hun mener dette vil være et viktig grep for å få ned NIBOR-spreaden, og vi venter at NIBOR-rentene (pengemarkedsrentene) vil komme videre ned utover uken.

Dollaren svekker seg

«Den massive tilførselen av dollar vil også stoppe den kraftige dollarstyrkelsen som har vært den siste tiden, og vil trolig også bidra til noe høyere risikoappetitt. Alt ligger derfor til rette for en noe sterkere kronekurs. Vi venter også at Norges Bank må øke de månedlige kjøp av norske kroner på vegne av Finansdepartementet for å finansiere krisepakkene. Vi tror altså på en noe sterkere krone, men vil advare om å håpe på at kronen skal styrke seg veldig kraftig», skriver Holvik.

Bevegelsene i valutamarkedet viser at dollaren svekker seg. EURUSD står i skrivende stund i 1,0822, noe som tilsvarer en dollarsvekkelse på 0,3 prosent i dagens handel.

Samtidig styrker den norske kronen seg mot dollaren. USDNOK står nå i drøyt 10,98, noe som tilsvarer en kronestyrkelse på drøye prosenten.