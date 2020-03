Økonom om India: - Manges liv er avhengig av den daglige kontantstrømmen

Hele den indiske befolkningen sitter nå i en 21-dagers «lockdown» for å forhindre spredning av coronaviruset.

Indias statsminister Narendra Modi sa tirsdag at folk ikke vil få lov til å forlate hjemmene sine i tre uker. Videre kunngjorde han også at det skal gis to milliarder dollar for å styrke Indias medisinske beredskap og behandle smittede pasienter.

Økonom, Kuman Kundu, ved Société General følger Indias økonomi tett og sier til CNBC at «lockdownen» vil ramme Indias uformelle sektorer hardt, som inkluderer mange gateselgere så vel som drosje- og bilførere.

– Når vi snakker om samlet etterspørsel, er det som er viktig å innse at 65 til 70 prosent av Indias økonomi er uorganisert, sier Kundu til CNBC.

– Det er disse menneskene som definitivt vil bli mest berørt av krisen, i tillegg til små- og mellomstore bedrifter, legger økonomen til.

– Deres overlevelse avhenger av daglig kontantstrøm

Som følge av «lockdownen» vil mange gjennomgå tre sammenhengende uker med null kontantstrøm ettersom alle holder seg innendørs. Disse 21 dagene kan bli mer dersom tiltaket forlenges. Økonomen sa til CNBC at regjeringen innføre skattelettelser som kan sikre at penger fremdeles vil strømme inn til berørte individer og små bedrifter, og det fort.

– Dette er fordi deres overlevelse avhenger av deres daglige kontantstrømmer, sier økonomen.



De fleste private virksomheter vil være stengt i denne perioden, men nødvendige tjenester som dagligvarebutikker, banker og minibanker, bensinstasjoner og levering av varer kjøpt på nett vil fortsatt tillates. Indias finansdepartement har gjort som mange andre land, og gitt utvidet frist for innlevering av skatt.

India har i dag 562 aktive tilfeller av COVID-19.