Sjefsøkonom frykter for Indias økonomi – Vil trolig trenge noe mye større

Coronaviruset sprer seg videre i India med antall smittede som har økt til 686. Så langt har 13 mennesker mistet livet til viruset. For å begrense spredningen av viruset vil India sette store deler av befolkningen på 1,3 milliarder i karantene i 21 dager.

Indias statsminister Narendra Modi sa tirsdag at folk ikke vil få lov til å forlate hjemmene sine i tre uker. Videre kunngjorde han også at det skal gis to milliarder dollar for å styrke Indias medisinske beredskap og behandle smittede pasienter.

«60 prosent av Indias økonomi vil være stengt i 21 dager, og det er et minimum. Det kan vare mye lenger, ganske enkelt fordi det offentlige helsevesenet i India er så strukket ut, at jeg lurer på om et 21-dagers lockdown vil være tilstrekkelig», sa Jahangir Aziz, sjefsøkonom for fremvoksende markeder i JPMorgan, til CNBC torsdag.

Enig om redningspakke

Reuters skrev onsdag at India trolig vil være enige om en økonomisk redningspakke på mer enn 19,6 milliarder dollar, eller 214,2 milliarder kroner, for å bekjempe en nedtur i landet som for øyeblikket er i en «lockdown» for å hindre spredning av coronaviruset.

De som er hardest rammet av tiltakene er Indias uformelle sektorer, som inkluderer mange gateselgere så vel som drosje- og bilførere. Økonom, Kuman Kundu, ved Société General påpeker at mellom 65 og 70 prosent av Indias økonomi er uorganisert

«India vil trolig trenge mye mer enn 20 milliarder dollar i støtte» sa Aziz til CNBC.

Han la også til at BNP vil falle med mellom 2 og 3 prosent mens landet er i en «lockdown»