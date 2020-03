Nordea: – Kronen ser ut til å ha priset inn de neste fem lavkonjunkturene allerede

Den norske kronen vil forbli sårbar frem til prisracet til bunnen i oljemarkedet er bak oss, skriver Nordea Markets Jan von Gerich og Andreas Steno Larsen i en rapport.

Presset på norske, danske og svenske kroner har avtatt noe denne uken, og både Norges Bank og den svenske riksbanken har kunngjort en rekke tiltak for å roe markedene.

For øyeblikket koster én dollar 10,49 norske kroner, mens den i svenske kroner er priset til 9,90.

«Den norske kronen ser ut til å ha priset inn de neste fem resesjonene allerede, mens den svenske kronen oppfører seg mer som den «vanligvis gjør» under en global lavkonjunktur», skiver økonomene.

«Vi er skeptiske til Scandi FX frem til sommeren, men mener at spesielt norske kroner er svært undervurdert nå. Det er grunnen til at langsiktige strategier bør satse på en sterkere kroner», anbefaler de.

Kollaps

Generelt mener de to økonomene at vi nå bare har sett starten av de økonomiske kostnadene av coronakrisen, og «det vi ser er ikke pent».

«En lavkonjunktur har startet, og i det minste vil kollapsens hastighet være enestående i moderne tid», skriver de i rapporten.

De påpeker at sentralbankene allerede har gitt større lettelser enn under finanskrisen, og at de nå gjør alt de kan for å forhindre en ny.

«Selv om det på kort sikt skal være fokus på å forhindre en ny finanskrise og minimere varige skader på økonomiens produksjonskapasitet under coronakrisen, begynner nå fokuset å skifte til det som skjer de kommende kvartalene», heter det.

Stimuli

Von Gerich og Steno Larsen skriver videre at økonomien trolig har flere dårlige nyheter i vente og at risikoapetitten vil møte ytterligere press, selv om eiendeler med høy risiko ikke lenger er i fritt fall.

«Synligheten er for øyeblikket rett og slett for dårlig, og enhver sikkerhet for at viruset kan bekjempes, og at begrensningene for mennesker og økonomien kan løftes, mangler ganske enkelt», skriver de, og påpeker at markedene i økende grad samtidig fokuserer på redningspakkene og hvordan de vil bli finansiert.

«Sentralbankene har igjen vært raskest til å iverksette tiltak under disse utfordrende omstendighetene, og har om nødvendig enda mer ammunisjon tilgjengelig», skriver økonomene og viser til blant andre Federal Reserve og ECB.

De tror den amerikanske sentralbanken vil fortsette å kjøpe obligasjoner i store mengder de kommende månedene, men har ingen tro på negativ styringsrente. Det samme gjelder for ECB, der Nordea mener det fortsatt er mer sannsynlig med flere obligasjonskjøp enn ytterligere rentekutt.

«Økonomiske stimulitiltak innføres vanligvis raskt, men det tar tid å fjerne dem. Forutsatt at coronakrisen passerer og en ny finanskrise unngås, kan det imidlertid komme en en relativt rask bedring, når tilliten kommer tilbake», heter det.