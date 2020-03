Oljefond-sjefen beklager uttalelse

Tidligere denne uken ble sørlendingen, som har bygd opp AKO Capital, presentert som ny sjef for Oljefondet. Da uttalte Tangen følgende:

– Jeg mener arveavgiften burde være 100 prosent. Jeg synes det er ekstremt urettferdig at noen blir født med en stor pengesekk. Alle burde starte på null.



Uttalelsen fikk oppmerksomhet. Finansavisens redaktør Trygve Hegnar, som omtalte Oljefondets ansettelse av Tangen som et kupp for Norge, var blant dem som ikke var enig i påstanden.

«Det er mulig Nicolai Tangen er en stor skøyer, men det er ikke tidspunktet for å være det den dagen han får en av verdens viktigste forvalterroller. Folk hører jo på ham. 100 prosents arveavgift er bare sludder», skreve Hegnar i sin leder lørdag.

I et innlegg på Oljefondets Facebook-side beklager Tangen nå sin uttalelse. Dette skriver Tangen:

«En leder for oljefondet skal helt klart ikke komme med uttalelser som kan tolkes politisk. Min uttalelse om arveavgiften var knyttet til min personlige mening om mine egne barns arv. Jeg vil at de skal finne sin egen vei og det å arve en stor formue er ikke noe jeg ser på som en fordel».

Tangen innrømmer at han har langt større formue (5,5 milliarder kroner i 2019, ifølge Kapital) enn folk flest, og gjerne vil bruke dette til noe positivt.

«Det var derfor jeg for syv år siden satte opp AKO Foundation. Jeg ser at min uttalelse, som egentlig var ment litt retorisk, kan oppfattes feil, det var på ingen måte ment som et politisk utspill så dette beklager jeg», skriver han.