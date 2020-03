Nobelpris-vinner mener USAs coronatiltak er elendig: – En leder som er fullstendig uegnet

– Amerikas tiltak mot coronaviruset er de verste i verden. Det er sjokkerende og handler mye om en leder som er fullstendig uegnet, for temperamentsfull og for lite intellektuell for jobben, skriver Krugman på Twitter.

Han nevner ikke USAs president Donald Trump med navn, men det er liten tvil om at det er Trump han sikter til.

Krugman, som er skribent i New York Times, har flere ganger tidligere vært kritisk til Trump. I vinter krevde presidenten at avisen sparket Krugman.

Nobelpris

Krugman vant Sveriges Riksbank sin pris i økonomisk vitenskap, også ofte kalt Nobelprisen i økonomi, i 2008 for arbeidet med internasjonal handel og geografi.



Nå følger han coronavirusets utvikling nøye. USA har nå drøyt 124.000 coronasmittede, klart mest i verden, og rundt 2.230 dødsfall. Smitten har eksplodert i landet de siste dagene.

Krugman er blant flere som har kritisert Trumps ledelse i krisen. Men presidenten får også støtte. Oppslutningen om Trump er historisk høy i USA, ifølge meningsmålinger utført for Washington Post og ABC News før helgen.

Store forskjeller

USA har stengt ned det meste av aktiviteten og innført strenge regler for innreise. Sentralbanken har kuttet renten og politikerne har kommet med rekordstore krisepakker. Trump, som har rost egen håndtering av viruset, har hintet om å åpne økonomien ved påsketider.

Krugman mener det sosiale sikkerhetsnettet i USA er for dårlig, at forskjellene er altfor store og at dette nå kommer til syne. Han synes også helsen til mange amerikanere er for dårlig.

ØKONOMIPROFESSOR: Paul Krugman. Foto: Bloomberg

– På en annen side er dette på noen måter en konsekvens av vår forferdelige helseytelse. Vår forventede levealder ligger langt bak andre land allerede før denne pandemien, uttaler Krugman.

Minner om 2008

Coronaviruset har ført til store markedsfall verden over. Noen økonomer mener det er verre enn finanskrisen i 2008.

– På mange måter er corona-resesjonen veldig annerledes fra tidligere fall. Men fortsatt, som Adam Tooze (britisk historiker) sier, mye av det som skjer i finansmarkedene nå, virker veldig kjent for alle som brukte mye tid på 2007-08-historien, sier Krugman.