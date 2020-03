Sentralbanken i Kina, hvor coronaviruset oppsto, kutter renten på syv dagers omvendt repo med 20 basispunkter til 2,20 prosent, ifølge TDN Direkt.

Det varsles også at det vil komme krisepakker og tiltak for å stimulere økonomien, sa viseminister for industri og IT, Xin Guobin.

President Xi Jinping sier at det vil komme støtte til små- og mellomstore bedrifter. Han oppfordret til å gjenopptå produksjon, selv om strenge tiltak mot viruset fortsatt gjelder.