Nordea spår tre mulige utfall for norsk økonomi

Norske myndigheter har, som i mange andre land, innført strenge tiltak for å begrense smitten av coronaviruset. Det gjør at farten i økonomien har bremset opp.

Det gjør at Nordea Markets tror veksten i årets BNP for Fastlands-Norge kan bli mellom minus 3 og minus 10 prosent.

I hovedscenarioet tror Nordea at smitteverntiltakene vil vare til midten av mai før de gradvis slippes opp. Meglerhuset spår at befolkningen vil være mer tilbakeholdne i atferden en stund etterpå. Ved dette scenarioet tror Nordea at vi er tilbake til et normalt liv innen 2020 er over.

Høy vekst i 2021?

«I dette U-formede scenarioet faller BNP for Fastlands-Norge med rundt 6 prosent fra 2019 til 2020. Aktiviteten vil komme gradvis tilbake og det bidrar til at veksten i 2021 blir høy. Likevel vil aktiviteten være en god del lavere ved utgangen 2021 enn uten coronaviruset», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen med hjelp fra analytiker Dane Cekov.

Duoen skriver videre at arbeidsledigheten anslås å stige til 15 prosent raskt. Den er pr. nå på rundt 12 prosent.

«Når tiltakene gradvis slippes opp vil mange komme nokså umiddelbart komme tilbake i arbeid, likevel tar det i dette scenarioet tid før ledigheten kommer ned. Som gjennomsnitt for 2020 anslås den registrerte ledighetsraten å bli over 6 prosent. Ved utgangen av 2021 anslås den å være i overkant av 3 prosent, om lag 1 prosentpoeng høyere enn den var før coronakrisen inntraff».

Pessimistisk og optimistisk alternativ

Det et mer pessimistisk alternativ, hvor dagens smittetiltak vil vare gjennom sommeren før de gradvis slippes opp, tror Olsen og Cekov at veksten i BNP kan bli minus 10 prosent.

«Et tilsvarende scenario for den globale økonomien vil gi en mer varig lav oljepris og kraftigere fall i oljeinvesteringene enn i hovedscenarioet. Selv med enda kraftigere finanspolitisk stimulans vil det neppe hindre at økonomien får langvarige sår».



Vet et optimistisk scenario slippes tiltakene opp etter påske og livet normaliseres til sommeren. Da spår meglerhuset BNP-vekst på minus 3 prosent.

«Tiltakene som Norges Bank og myndighetene har iverksatt og vil iverksette, kan ikke hindre nedgangen men dempe utslagene. Samtidig vil de gi støtte til økonomien når den en gang skal hente seg inn igjen, når enn det blir».