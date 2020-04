Tror BNP faller med 11-12 prosent i Norge

Coronaviruset gjør at land setter inn strenge tiltak for å hindre spredning. Det gjør at mange arbeidsplasser bremser og økonomien stopper opp. Gonsholt Hov venter at det gir en svært negativ effekt på veksttallene for andre kvartal.

«Med utgangspunkt i arbeidsmarkedsstatistikken, hvor vi nå har tilgang til mer høyfrekvente detaljer, har vi laget en veldig enkel modell som løpende anslår BNP-utviklingen på kort sikt. Som vist i figuren under indikerer de siste tallene et fall i BNP på 11-12 prosent når vi nå går inn i andre kvartal. Vi ligger desto lenger unna den «opprinnelige vekstbanen,» gitt at det var noe positiv vekst i norsk økonomi før krisen inntraff», skriver Gonsholt Hov i Handelsbankens morgenrapport.

Handelsbankens BNP-prognoser. Handelsbanken.

Siden 12. mars har 318.000 søkt om dagpenger fra Nav.

Gonsholt Hov tror også priskollapsen på olje vil gi utslag i reduserte leteinvesteringer og investeringer i felt i drift.

«I alt står norsk industri overfor en lengre nedtur», konkluderer han.