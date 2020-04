Kraftig PMI-fall i mars

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 41,9 i mars, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en nedgang på 9,7 poeng fra februar, og er det laveste nivået siden mai 2009.

«Nedgangen ble drevet av store fall i indeksene for produksjon, ordre og sysselsetting, som alle faller til nær rekordlave nivåer», skriver DNB Markets og Nima i en kommentar.

De påpeker at på den andre siden steg indeksen for leveringstid til et rekordhøyt nivå, noe som bidro til å dempe nedgangen i PMI.

«Normalt assosieres lengre leveringstider med høyere aktivitet. Men mange av respondentene viser til transportproblemer og ustabil deletilgang som årsak til lengre leveringstid», heter det.

Indeksen for priser på innkjøpte varer steg med 19,1 poeng til rekordhøye 73,8, og kronesvekkelsen oppgis som viktigste årsak til dette.

Produksjonsindeksen falt med 11,4 poeng til 36,0, mens indeksen for nye ordre ble svekket med 18,8 poeng til 34,0. Sysselsettingindeksen steg derimot med 19,9 poeng til 70,9.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 16,2 poeng til rekordhøye 73,9. En høyere indeks betyr lengre leveringstid, og ifølge meldingen er det trolig transportproblemer og mangel på deler som løfter indeksen.