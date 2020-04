Nøkkeltall fra USA overrasker positivt

Økonomien stopper opp i store deler av verden, fordi land stenger ned for å minske faren for smitte av coronaviruset. Sist fredag økte antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) til 3.283.000, etter en oppgang på over tre millioner.

Onsdag fikk vi ADP-tallene, som indikerer sysselsettingen i privat sektor, for mars. Konsensus så for seg at sysselsettingen ville falle med 150.000 jobber.

Faktum var at kun 27.000 jobber ble borte sist måned, ifølge ADP Employer Service. Så er spørsmålet hvor godt tallene tar innover seg coronaepidemien. I februar ble 179.000 jobber skapt til sammenligning.

Wall Street ligger an til å falle med 3-4 prosent, ser man på førhandelen.