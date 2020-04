– April vil uten tvil gi oss tosifret arbeidsledighet i USA

Fra de ukentlige tallene for nye dagpengesøkere vet vi at ledigheten har gått i taket. I forrige uke fikk vi tall som viste at arbeidsledigheten økte med over tre millioner siden foregående uke.

I dag får vi en nye oppdatering av antall personer som har stilt seg i ledighetskøen. Etter forrige ukes rekordhøye tall, venter konsensus at dagens tall vil være enda litt verre – hele 3,7 millioner nye arbeidsledige.

«Konsensus ser for seg at ledigheten fortsetter å øke i et historisk høyt tempo, noe som betyr at payrolls i april uten tvil vil kunne vise en arbeidsledighet på tosifret nivå», skriver Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets morgenrapport.

– Ikke vektlegg ADP-rapporten

Av størst nyhetsinteresse på makrotallene i går, var sysselsettingstallene fra USA. Her fikk vi ADP-sysselsettingen for mars som gjerne blir sett på som en god indikator på hva vi kan forvente fra fredagens offisielle arbeidsmarkedsrapport (payrolls).

Mens konsensus hadde sett for seg en nedgang i sysselsettingen på 150.000 personer i mars, ble utfallet mer moderate 27.000 ned.

Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken mener vi ikke skal vektlegge ADP-tallene for tungt. Foto: NTB Scanpix

Grangård mener det er all mulig grunn til ikke å vektlegge denne positive overraskelsen i særlig grad. For det første har ADP vist seg å være et relativt upresist signal på faktisk payrolls-tall. For det andre, er informasjonen for mars kun hentet fra perioden til og med de to første ukene i mars.

«Det betyr at den verste perioden med nedstengninger og redusert økonomisk aktivitet som følge av forsøkene på å redusere smittespredningen, bare i begrenset omfang er registrert i arbeidsmarkedsrapportene i mars», skriver seniorøkonomen.