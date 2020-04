«Kontantstøtte» med avkortinig

Regjeringens «kontantstøtte» til bedriftene presenteres torsdag klokken 18. Ifølge lekkasjer i NRK, bekreftet av VG, legger regjeringen opp til å dekke bare deler av kostnadene for bedrifter som ble pålagt å stenge, og mindre for øvrige bedrifter.

For å komme inn under ordningen, må imidlertid omsetningen ha falt med 30 prosent først. For mars gjelder et omsetningsfall på 20 prosent.

Beløpet som dekkes regnes ut ved formelen (omsetningsfall i prosent)*(faste kostnader minus en egenandel)*(0,9 for bedrifter som ble pålagt å stenge og 0,8 for øvrige bedrifter).

For bedrifter som ikke ble pålagt å stenge, er egenandelen 10.000 kroner.

Maksimalt støttebeløp er satt til 30 millioner kroner.

Kan bli justert

For en bedrift med et omsetningsfall på 40 prosent, faste kostnader på 1 million kroner i måneden blir støttebeløpet 316.800 kroner hvis bedriften ikke ble pålagt å stenge, og 360.000 kroner for de som ble pålagt å stenge.

Ifølge VG ble det fortsatt torsdag ettermiddag jobbet med justeringer av modellen.

Finansdepartementet har anslått at ordningen vil koste 20 milliarder kroner i måneden. Etter planen dekker ordningen mars, april og mai.