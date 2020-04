Oljeprissjokket utløste et kjemperally for kronen

Oljeprisen går torsdag som en jo-jo i takt med president Donald Trumps stadige utspill rundt oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland.

Og det toppet seg da Trump i ettermiddag norsk tid sendte ut en Twitter-melding om at han har snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som igjen skal ha snakket med Vladimir Putin, president i Russland.

Trump «forventer og håper» at landene blir enige om å kutte oljeproduksjon med rundt 10 millioner fat per dag.

Steg 47 (!) prosent

Brent-oljen reagerte med å smelle opp nesten 47 prosent til 36,29 dollar fatet på det høyeste etter Trump-tweeten, mens WTI-oljen var opp nesten 30 prosent til 30,76 dollar fatet på sitt høyeste.

Oljeprisene har roet seg kraftig ned etter Bloomberg-oppslaget om at Putins talsmann Dmitry Peskov avviser at samtaler med Saudi-Arabias kronprins har funnet sted.

Likevel er Brent-oljen fortsatt opp nesten 19 prosent til 29,39 dollar fatet i skrivende stund, mens WTI-oljen ligger over 15 prosent høyere enn gårsdagens slutt, på 27,45 dollar fatet.

– Et lettelsens sukk

Det kraftige oppsvinget i oljeprisene har naturlig nok gitt store utslag for kronen, som har styrket seg betydelig utover ettermiddagen.

Eurokursen har vært nede i 11,16 kroner, men har siden løftet seg til 11,23 – som likevel er nesten to prosent (23 øre) under gårsdagens slutt.

Mot dollar har kronen vært nede i 10,22, men noteringen på 10,32 i øyeblikket tilsvarer en styrkelse på 1,4 prosent (15-16 øre) i løpet av dagens handel.

«Den canadiske dollaren, den norske kronen og den russiske rubelen stiger alle kraftig etter den kraftige oljeprisoppgangen. Disse oljeeksportdrevne økonomiene vil trekke et lettelsens sukk over at et veldig viktig bunnivå er nådd for oljeprisene», skriver senioranalytiker Edward Moya i Oanda i en oppdatering.