Følg direkte: Sveriges sentralbanksjef taler

Den svenske sentralbanksjefen, Stefan Ingves holder tale om vedtakene og avgjørelsene Riksbanken har tatt i forbindelse med covid-19.

282 koronasmittede er døde i Sverige, en økning på 43 det siste døgnet. De eldste er rammet hardt av viruset.

5.466 personer har fått påvist smitte i Sverige, og 402 fikk torsdag ettermiddag intensivbehandling, opplyser statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten.

Dette er de svenske tiltakene for å unngå spredning av coronaviruset:

* Regjeringen har forbudt samlinger med mer enn 50 personer.

* Barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner holdes åpne.

* Butikker, kjøpesentre og gallerier bør begrense antall personer som er i lokalene på samme tid. De bør også ha alternative køløsninger eller anvise hvor lang avstand det skal være mellom kundene.

* Idrettsforeninger bør om mulig holde treninger og aktiviteter utendørs, utsette kamper og konkurranser og begrense antall tilskuere.

* Foreninger og organisasjoner bør om mulig utsette årsmøter og lignende dersom møtet krever at deltakerne treffes på samme sted.

* Arbeidsgivere bør sørge for at personale og besøkende holder avstand, at ansatte jobber hjemmefra og at de unngår unødvendige reiser dersom det er mulig.

* I kollektivtrafikk og allmenne transportmidler bør antall reisende begrenses og antallet turer tilpasses, slik at man unngår trengsel.

* Myndighetene oppfordrer til å begrense fritidsreiser.