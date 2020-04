La frem en rekke nye krisetiltak

Ferske tall viser at det nå er 412.000 arbeidssøkende registrert hos Nav. For å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at coronakrisen er over, lanserte regjeringen fredag en kompetansepakke på 190 millioner.

– Derfor oppretter vi nå flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Pengene går til bransjeprogrammer (100 millioner), nettbasert opplæring (50), opplæring av ufaglærte (20) og til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger (20).

Regjeringen kommer med flere nye tiltak fredag.

– I dag legger vi frem en kraftfull pakke for de som ikke har blitt godt nok kompensert så langt. Tiltakene er rettet mot de mange bedriftene som brått har mistet store deler av inntektene, lærlinger som blir permittert eller mister jobben, studenter som mister deltidsjobben og de som trenger å bygge kompetanse for å stå bedre rustet når krisen er over, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Her er de viktigste tiltakene, fra en pressemelding: