«Månedens viktigste tall» langt verre enn ventet

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) i USA falt med 701.000 i mars. Det betyr en arbeidsledighet på 4,4 prosent.

Konsensus forventet på forhånd at 100.000 jobber ble tapt utenfor jordbrukssektoren. Det var ventet at arbeidsledigheten skulle komme inn på 3,8 prosent.

I februar ble det til sammenligning skapt 275.000 jobber.

Dagens tall innebærer at den rekordlange rekken med 113 måneder på rad med jobbvekst er over. Vi må tilbake til september 2010 sist det ble registrert fall.

Tallet beskrives ofte som «månedens viktigste». Non-farm payrolls tar ikke med med landbruket i beregningen på grunn av store sesongvariasjoner.

– Det er ingenting som kan sammenlignes med dette sjokket. Det plutselige fallet i økonomisk aktivitet er som det du ser i et område etter en naturkatastrofe eller et terrorangrep, bare det forekommer over hele landet, sier Gregory Daco, Oxfords sjeføkonom i USA, til Wall Street Journal.

Førhandelen på Wall Street peker nedover etter at arbeidsrapporten kom ut.



Torsdag passerte antallet førstegangssøkere på ledighetstrygd (jobless claims) i USA skrekkelige 6,6 millioner i uken som ble avsluttet 28. mars. En dobling av verstenoteringen fra uken før.

Årsaken til de store fallene er selvfølgelig coronaviruset. For å minske smittefaren har regjeringer verden over innført svært strenge tiltak. Det stopper store deler av økonomien.