Nordea er overrasket over flyprisene i mars

Kjerneinflasjonen (KPIJAE), konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer, i mars var uendret fra februar på 2,1 prosent.

På forhånd ventet konsensus uendret kjerneinflasjon på 2,1 prosent, mens Norges Bank så for seg at tallet skulle bli 2,2 prosent.

Overrasket over flyprisene

Nordea skriver i en oppdatering at de forventet høyere kjerneinflasjon på forhånd. Flyprisene var det som overrasket Nordea Markets i størst grad. De peker på at innføringen av grensestengninger og reisende som måtte skynde seg hjem, gjorde at flyprisene i de to siste ukene i mars steg betydelig.

Likevel minner Nordea på at Statistisk sentralbyrå ikke brukte de innsamlede flyprisene som dekket de siste to ukene i mars, da de anså disse for å være lite representative. Siden dette ikke ble brukt, tror Nordea at kjerneinflasjonen kan være noe undervurdert.

«Inflasjonstallene er ikke så viktig for pengepolitikken som før corona-pandemien. Norges Bank vil følge med på dem, men på kort sikt, og til og med mellomlang sikt, vil de ikke påvirke sentralbankens rentesetting», skriver Nordea.