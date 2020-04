Federal Reserve lanserer nye krisetiltak

Federal Reserve tar nye grep for å støtte økonomien i coronakrisen, og stiller med opptil 2.300 milliarder dollar i lån.

Det tilsvarer 23.600 milliarder kroner.

Finansieringen skal støtte husholdninger og arbeidsgivere i alle størrelser og styrke evnen til statlige og lokale myndigheter til å yte kritiske tjenester i coronaviruspandemien, opplyser den amerikanske sentralbanken.

«Vårt lands fremste prioritet må være å håndtere denne folkehelsekrisen og gi pleie til de syke og begrense ytterligere spredning av viruset,» sier Fed-sjef Jerome Powell i torsdagens kunngjøring.

«Feds rolle er å gi så mye lettelse og stabilitet som mulig gjennom denne perioden med begrenset økonomisk aktivitet, og våre tiltak i dag vil bidra til å sikre at innhentingen blir så kraftig som mulig», sier han videre.

Flere tiltak

Blant tiltakene er et lønnsbeskyttelsesprogram, der banker tilføres likviditet som skal lånes til små bedrifter, slik at de kan fortsette å lønne sine ansatte.

Fed stiller også med opp mot 600 milliarder dollar i lånefinansiering gjennom sitt Main Street Lending Program, som skal tilføre små og mellomstore bedrifter likviditet. Dette programmet vil gjelde bedrifter som var ved god økonomisk helse før coronakrisen, og som har inntil 10.000 ansatte eller en omsetning på inntil 2,5 milliarder dollar. Disse tilbys fireårige lån, der første år er avdrags- og rentefritt. Bedriftene som deltar i programmet, er pliktet til å gjøre sitt for å opprettholde lønnsutbetalinger og beholde ansatte samt å følge restriksjoner knyttet til lønn, tilbakekjøp av aksjer og utbytte.

Via kapitalmarkedene vil Fed øke kredittflyten til husholdninger og bedrifter ved å utvide rammene i flere kredittfasiliteter til 850 milliarder dollar.

Statlige og lokale myndigheter vil få hjelp til å håndtere utfordringer med kontantstrøm forårsaket av coronaviruset ved etableringen av likviditetsfasilitet på inntil 500 milliarder dollar. Denne vil gjelde delstater, fylker med minst to millioner innbyggere og byer med minst én million innbyggere.

Federal Reserve opplyser at sentralbanken stadig er villig til å ta i bruk hele verktøykassen for å støtte kredittflyten til husholdninger og bedrifter for å stå imot virkningene fra coronaviruset.