JP Morgan tror på kraftig nedgang i andre kvartal

JP Morgan senker sine estimater og spår bruttonasjonalprodukt (BNP) ned 40 prosent i andre kvartal, ned fra tidligere estimat på minus 25 prosent.

Videre spår storbanken at arbeidsledighetsraten i USA skal stige til 20 prosent innen utgangen av april, og at 25 millioner arbeidsplasser går tapt.

Tror på oppgang i andre halvdel av 2020

Til tross for en kraftig nedjustering av estimatene for andre kvartal, tror fortsatt JP Morgan at BNP skal hente seg inn i løpet av tredje og fjerde kvartal, med en vekst på henholdsvis 23 og 13 prosent. Estimatene for tredje og fjerde kvartal forutsetter at de verste forstyrrelsene påført av coronaviruset forsvinner innen utgangen av juni.

«Det har vært svært vanskelig å predikere noe som helst de siste ukene. Våre opprinnelige økonomiske modeller har åpenbare begrensninger, noe som har resultert i at vi har måttet finne andre måter å utarbeide scenarier» , skriver JP Morgan ifølge CNBC.