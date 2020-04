ESB-visepresident: Økonomien kan falle med ti prosent

Spanjolen sier ifølge Financial Times at han ikke tror økonomien vil bli som normal før neste år, og selv da er det ikke veldig sanssynlig at alt er «reparert» etter coronaviruset. Viruset gjør at land stenger ned, og økonomien stopper opp.

De Guindos sier at om nedstengingen varer i tre måneder, vil eurosonens økonomi falle med rundt ti prosent.

Økonomen, som tidligere var finansminister i Spania, tror hjemlandet vil bli ekstra utsatt på grunn av avhengighet fra turistnæringen. Han frykter en dypere lavkonjuktur i Spania.

De Guindos opplyser om at ESB vil bruke 120-130 milliarder euro på å kjøpe spanske obligasjoner. Han sier også at gjeldsnivået i eurosonen er bærekraftig.