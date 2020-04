Kinas eksport faller lavere enn i finanskrisen

Nå som Kina endelig har kommet seg gjennom coronakrisen og åpnet opp fabrikkene sine igjen, har ironisk nok resten av verden stengt ned.

Eksempelvis har USA mange måneder igjen med omfattende tiltak for å få bukt med coronaviruset, og det gjør at det tar lang tid før økonomien kan komme tilbake til normalen.

– Jeg blir ikke overrasket hvis Kinas eksport faller med tosifrede verdier i andre kvartal, sier Betty Wang til Bloomberg.

På grunn av et kaldt forhold til USA startet 2020 dårligere enn på åtte år for kineserne. Eksporten falt drastiske 17,2 prosent fra fjoråret de første to månedene i år.

Dystre fremtidsutsikter

World Trade Organization kom i forrige uke med dystre utsikter for fremtiden. De spår at global handel vil falle med 32 prosent i år.

Til sammenligning falt global handel med 12 prosent under finanskrisen.

Kinas handelsdepartement melder at 70 prosent av deres eksportører har satt i gang produksjonen igjen den 30. mars, og at disse allerede har fått mange kanselleringer, ifølge Bloomberg.

Både eksport og import er spådd ned mer enn 10 prosent i mars. De endelige tallene presenteres tirsdag.