– Arbeidsledigheten vil holde seg skyhøy

Nye prognoser viser mørke utsikter for arbeidskraften i årene fremover.

– Det er ingen utsikter til en V-formet gjeninnhenting, sier tidligere Fed-direktør Ben Bernanke til Bloomberg.

Den tidligere sentralbanksjefen tror på et annualisert fall i den amerikanske økonomien på over 30 prosent i andre kvartal.

Gradvis åpning

Her i Norge vil vi gradvis åpne enkelte deler av samfunnet som et ledd i å komme tilbake til normalen. Barnehager, SFO og frisører er blant dem som kan åpne igjen, gitt at man følger smittevernstiltakene.

Marius Gonsholt Hov Foto: NTB Scanpix

Selv om økonomien delvis åpnes vil myndighetenes fortsatte «slå-ned-strategi» innebære at norsk økonomi vil være hardt rammet også i tiden fremover. Myndighetene understreker at gjenåpningen av økonomien vil ta lang tid.

Det betyr at selv om arbeidsledigheten skal ned igjen fra de spesielt høye nivåene vi nå observerer, vil den fortsatt være høy i et historisk perspektiv de neste årene.

«Alt i alt må vi se for oss et varig verditap for norsk økonomi», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Tosifret ledighetsrate

Kort oppsummert snakker vi om et betydelig tilbakeslag i amerikansk økonomi. Spørsmålet er bare hvor langt ned vi skal på kort sikt.

Ukens arbeidsledighetstall fra USA forventes å synke med rundt en million søkere til fem millioner, men det er fremdeles et skyhøyt antall nye arbeidsledige på én uke.

«Vi må belage oss på en tosifret ledighetsrate når vi etter hvert får arbeidsmarkedsrapporten for april», skriver Gonsholt Hov.