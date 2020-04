Bill Gates kritiserer Donald Trump: – Farlig

På en pressekonferanse i natt gjorde Trump det klart at han har bedt administrasjonen om å stoppte utbetalingene til WHO fordi han anklager organisasjonen for å ha skjult hvor alvorlig coronaviruset er.

Trump sa granskningen vil avdekke WHOs «rolle i å alvorlig feilstyre og dekke over spredningen av koronaviruset». Trump sa han var sterkt bekymret for hvorvidt USAs bevilgninger til FN-organisasjonen brukes på en best mulig måte.

Bill Gates, grunnlegger av Microsoft, er lite imponert.

– Å stanse støtte til WHO under en verdenshelsekrise er så farlig som det høres ut som. Deres arbeid bremser spredningen av Covid-19, og hvis det blir stoppet, kan ingen andre organisasjoner erstatte dem. Verden trenger WHO mer enn noen gang, skriver Gates på Twitter.



USA er den største bidragsyteren til WHO, og har gitt mellom 100-400 millioner dollar til prosjekter i tillegg til årlig støtte. For perioden 2020-21 var den på 116 millioner dollar.

Statsminister Erna Solberg (H) og Frankrikes president Emmanuel Macron er blant statsledere som har forsvart WHO. De peker på at helseorganisasjonen heller bør styrkes for å møte framtidige utfordringer.