Oljeprisen faller - kronen svekkes

En euro koster ved lunsjtider 11,48 norske kroner. Det er en økning på 30 øre siden uken startet. En dollar står i 10,51 kroner, en oppgang på 31 øre siden søndag kveld.

Kronen har blitt svekket utover dagen onsdag i takt med at oljeprisen har falt. Et fat brentolje koster nå 28,32 dollar pr. fat etter en nedgang på 5,56 prosent for dagen.

Kronen har vært svak i hele vinter. Mot slutten av mars kostet en dollar 11,45 kroner, mens en euro var på det verste i 12,58 kroner.

Opec+ og samarbeidsland har blitt enige om å kutte oljeproduksjon, men oljeprisen har ikke blitt særlig styrket av det foreløpig. Etterspørselen etter olje faller dramatisk på grunn av coronaviruset og de strenge tiltakene mot det.