Presidenten i EU-kommisjonen ber Italia inderlig om unnskyldning

– Det er sant at ingen virkelig var klare for dette. Det er også sant at for mange ikke var der i tide da Italia trengte en hjelpende hånd helt i begynnelsen, og for det er det riktig at Europa som helhet ber inderlig om unnskyldning, sier von der Leyen ifølge Financial Times.

Italia var det første landet i Europa som ble hardt rammet av coronaviruset, særlig nord i landet. Over 165.000 er smittet, mens rundt 21.700 har mistet livet i landet. Senere har Frankrike og Spania blitt nesten like hardt rammet av viruset.

– Du kan ikke overkomme en pandemi i denne farten og denne skalaen uten sannheten. Sannheten om alt: tallene, vitenskapene, utsiktene, men også våre egne handlinger. Sannheten er også at det tok for lang tid før alle innså at vi må beskytte hverandre for å beskytte oss selv, sier von der Leyen.

Hun sa EU bør bruke budsjettet fremover på å gjenopprette Europa fra krisen, og investere innen fornybar energi, tydelig transport og 3D-utskrift.