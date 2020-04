Lagarde: Usikkert hvor langvarig resesjonen blir

– Usikkerheten er kraftig forsterket, og vil forbli høy. Noe som gjør det ekstremt vanskelig å forutsi det sannsynlige omfanget og varigheten av den pågående resesjonen, og den påfølgende innhentingen, sier Lagarde ifølge Financial Times.



Hun advarer om at eurosonen er på vei mot et stort fall i produksjonen, og at arbeidsmarkedene vil bli verre på grunn av coronaviruset. ESB-sjefen sier det er vanskelig å vite priser på mellomlang sikt.

ESB kunngjorde nylig at de vil øke kjøp av eiendeler med 900 milliarder i år. De tilbyr også store summer i billige lån til banker for å hjelpe på likviditeten.

Ifølge Isabel Schnabel, adm. direktør i ESB, har det hjulpet på å stabilisere finansieringsforhold i eurosonen, samt at det har redusert volatiliteten.