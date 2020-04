Kina svarer Macron: – Vil skade internasjonalt samarbeid

Coronaviruset som oppsto i Wuhan i Kina har blitt en global pandemi. Det har kostet over 150.000 liv i verden.

Frankrikes statsminister Emmanuel Macron tvilte på at Kina hadde vært helt åpne om viruset.

– La oss ikke være naive å si at Kina har vært veldig flinke på å håndtere viruset. Vi vet ikke. Det er helt klart at ting har skjedd som vi ikke vet om, sier Macron ifølge Financial Times.

Wang Yi, utenriksminister i Kina, har gitt et svar til Emmanuel Bonne, som er Macrons utenrikspolitiske rådgiver.

– Enhver handling som bryter solidaritet eller skylder på andre, vil ikke være gunstig for landets kamp mot epidemien. Det vil også skade internasjonalt samarbeid, sier Yi.