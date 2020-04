Kraftig hopp i tyske forventninger, mens nåsituasjonen er dramatisk lav

Den månedlige stemningsindeksen for Tyskland fra ZEW-instituttet i Mannheim har gjort en real rekyl nå i april, til 28,2 poeng. Det utgjør en økning på 77,7 poeng fra måneden før, da den viste minus 49,5 poeng.

Ifølge TDN Direkt var forventningsindeksen ventet å vise en langt mindre bedring, til minus 42,3 poeng.

Vurderingen av den nåværende situasjonen er imidlertid kraftig svekket, til minus 91,5 poeng. Det er 48,4 poeng lavere enn i mars. Ifølge TDN Direkt var denne ventet å vise minus 42,6.

Ifølge ZEW er denne sammensetningen av verdier for forventninger og nåværende situasjon tilsvarende det man så i april og mai 2009 i forbindelse med finanskrisen.

«Finansmarkedsekspertene begynner å se et lys i enden av den veldig lange tunnelen. Resultatene fra de ekstra spørsmålene om coronakrisen i undersøkelsen viser at ekspertene ikke venter å se positiv økonomisk vekst før i tredje kvartal 2020», sier professor Achim Wambach, som leder ZEW (Senter for europeisk økonomisk forskning).

Han legger til at økonomien ikke ventes å være tilbake på før-corona-nivå før i 2022.

Bedre utsikter i eurosonen også

ZEW-verdiene for eurosonen er også vesentlig bedret fra mars. Forventningsindeksen er nå på 25,2 poeng, en oppgang på 74,7 poeng.

Målingen når det gjelder nåværende situasjon, er imidlertid ned 45,4 poeng til minus 93,9 poeng.

Deltagerne i ZEWs undersøkelse blant finansmarkedseksperter venter også ytterligere nedgang i inflasjonen i eurosonen de kommende seks månedene.

ZEW-instituttet setter sammen sine indekser basert på svar fra rundt 300 økonomer og analytikere. Positive indekser tilsier at et flertall av respondentene venter bedring, negative indekser antyder tilbakegang.