Kronen svekkes av oljefallet: – Forvent høy volatilitet

Det er spesielle tider i oljemarkedet. Lavere etterspørsel i coronakrisen fører til at lagrene fylles opp og prisene presses ned. I går var det historiske, negative priser på WTI-olje.

Ved lunsjtider tirsdag koster juni-kontrakten for WTI 22,34 dollar pr. fat. Mai-kontrakten koster 14,45 dollar fatet. Også brentoljen faller kraftig, ned 25,60 prosent til 19,40 dollar pr. fat.

Dette er dårlig nytt for den norske kronen. Den svekkes på nytt tirsdag. En euro koster nå 11,52 kroner, en nedgang på 1,64 prosent for dagen. Dollaren koster nå 10,65 kroner, en nedgang på 2,01 prosent for dagen.



Også den russiske og canadiske valutaen svekkes på grunn av oljeprisfallet.

– Forvent at volatiliteten til oljeeksporterende valuta vil fortsette å være høy sammenlignet med oljeimportørene de kommende ukene, sier Chris Turner, valutaanalytiker i ING Bank i London, ifølge Financial Times.