Nordea Markets: Norges Bank en betydelig kroneaktør

Verden drukner i olje, og frykten for at det snart ikke er noen steder å gjøre av den sender oljeprisene ned til stadig nye bunner.

Brent-oljen står onsdag formiddag i 16,79 dollar fatet, ned over 13 prosent i dagens handel. Dagens laveste notering er 15,98 dollar fatet.

WTI-oljen faller rundt fem prosent til 10,99 dollar fatet.

Det kraftige oljeprisfallet smitter naturligvis over på kronen.

EURNOK står onsdag formiddag i 11,54. Siden fredag, som markerte den seneste bunnen på 11,20, er svekkelsen altså 34 øre.

Motvekt: Norges Bank

Dette er en markant svekkelse, men likevel mindre enn Nordea Markets hadde regnet med basert på såpass kraftige svingninger i oljeprisen. Meglerhuset spør seg om det kan være de store kronekjøpene fra Norges Bank som begynner å få en effekt på kronekursen.

«Norges Bank kjøper i dag to milliarder kroner per dag. Årsaken er at aktiva i oljefondet selges for å dekke det store underskuddet på statsbudsjettet. Historisk ser det ikke ut til at disse kronekjøpene har hatt nevneverdig effekt på kronekursen. Men med kraftig økning i underskuddet som følge av finansiering av diverse hjelpepakker, har kronekjøpene kommet opp i en betydelig størrelse», skriver valutastrateg Joachim Bernhardsen i dagens morgenrapport.

Driver til sterkere krone?

Sammenlignet med i fjor kan vi ifølge Nordea se nesten en dobling av underskuddet, noe som tilsier en tilsvarende økning i kronekjøpene.

«Sammenlignet med andre strømmer i valutamarkedet begynner dermed Norges Bank å bli en betydelig aktør. Dette vil ikke forhindre kronen fra å svekke seg (som vi har sett de siste dagene), men etterhvert som det verste coronakjøret i markedet gir seg, kan det være en betydelig driver til en sterkere krone», fortsetter Bernhardsen.

USDNOK står onsdag formiddag i 10,63, noe som tilsvarer en kronesvekkelse på nesten 33 øre siden fredag.