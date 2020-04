Rekordlav forbrukertillit

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var minus 13,3 poeng i april, ned fra minus 10,4 poeng i mars, viser målingen til Opinion.

– CCI er med det på sitt laveste nivå i Opinions tidsserie fra 2007, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Han trekker frem at indeksen falt dramatisk fra februar til mars, til sitt nest laveste nivå i tidsserien.

– Indeksen hadde aldri falt så mye på en måned som den gjorde da. Marsmålingen ble gjennomført den uken de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid ble innført, sier Høidahl.

Egen økonomi

I april er det fremfor alt de to indikatorene egen økonomi nå sammenlignet med for ett år siden og sannsynlighet for kjøp av større forbruksvarer som faller markant.

–Nå som omfanget og konsekvensene av coronakrisen har sunket inn i befolkningen, er det indikatoren knyttet til egen økonomi nå som faller mest, sier han.

Kun tre ganger tidligere, fra oktober til desember under finanskrisen i 2008, har denne indikatoren vært lavere enn den er nå.