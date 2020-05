Kronen holdt seg overraskende godt

Kronen gikk ned med rundt 2 prosent i verdi sammenlignet med euroen i forrige uke, til 11,54, og svekket seg med 3 prosent sammenlignet med dollaren, til 10,67.

Tallene er likevel en positiv overraskelse, siden WTI-oljen endte opp med å bli solgt med negativt fortegn og Brent-oljen falt mer enn 40 prosent i begynnelsen av uken.

Drevet av aksjemarkedet

Dette kommer av at kronekursen er blitt i stor grad drevet av aksjemarkedet og ikke oljeprisen gjennom markedsuroen den seneste tiden, skriver DNB Markets i en oppdatering mandag. Et tydelig tegn på det er at kronen har styrket seg mot euroen med rundt 8 prosent siden 20. mars, samtidig som oljeprisen har falt med 20 prosent.

– Ettersom stemningen i aksjemarkedene har holdt seg robust, støttet av sentralbankens stimuleringstiltak, kan dette forklare de relativt beskjedne bevegelsene i norske kroner blant uroen i oljemarkedene forrige uke, skriver DNB Markets i oppdateringen.

På grunn av forholdsvis stor fleksibilitet innen både pengepoltikken og finanspolitikken, forventer meglerhuset at den norske økonomien vil bli mildere rammet enn andre europeiske land som en følge av covid-19-pandemien.

DNB Markets forventer at oljeprisen vil stige, men hvis prisoppgangen skulle utebli, advarer DNB om at kombinasjonen covid-19- og oljekrise kan gjøre at Norge blir hardere rammet enn eurosonen.