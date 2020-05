Detaljhandelen falt i mars

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene falt 0,9 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det skjer etter en oppgang på 2,0 prosent fra januar til februar.

«Coronatiltakene fra midten av mars ga store utslag i nordmenns handlemønster», skriver SSB, og påpeker at det var store forskjeller i endringene i det sesongjusterte omsetningsvolumet for de ulike næringene i mars.

Dagligvarebutikkene hadde en vekst på hele 11 prosent og bidro til å trekke den totale indeksen opp.

«Dagligvarebransjen står for rundt 40 prosent av omsetningen i detaljomsetningsindeksen. Den sterke veksten innen dagligvare kan ses i sammenheng med mindre grensehandel og hamstring av dagligvarer etter at regjeringen innførte tiltak mot spredning av coronaviruset i Norge den 12.mars», skriver SSB, og påpeker at det også kan sees i sammenheng med at vi nå spiser mer hjemme.

Andre bransjer som også opplevde vekst i omsetningsvolumet i mars var netthandel og apotek. På den andre siden var det sterk nedgang i omsetningsvolumet i mars for butikker med salg av klær og sko.

Varkonsum

Husholdningenes varekonsum falt 4,0 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall. For hele første kvartal under ett falt varekonsumet 1,3 prosent.

«Coronapandemien og smitteverntiltakene innført av regjeringen 12. mars 2020 ga tydelige utslag i varekonsumindeksen. Det var uvanlig store endringer i mange konsumgrupper. Konsumgruppen andre varer falt samlet med 9,1 prosent», skriver SSB.

Kjøp av klær og sko falt markert, til tross for økt netthandel med slike varer.

«Nedgangen i konsumgruppen andre varer ble dempet av sterk økning i kjøp av legemidler og helseartikler. Konsumgruppen kjøp av biler og drivstoff trakk også varekonsumet kraftig ned i mars, med et fall på 17,9 prosent», heter det.