Riksbanken nekter å gå under null prosent rente

Riksbanken lot renten forbli uendret ved tirsdagens rentemøte. Det var ventet av seks av åtte analytikere i undersøkelse gjort av Infront og TDN Direkt.

Handelsbanken Capital Markets ventet imidlertid et rentekutt på 50 basispunkter, fra 0 prosent til minus 0,5 prosent. Etter rentebeskjeden snur meglerhuset og venter at nullrente vil være et bunnivå i kommende år.

– Når Riksbanken ikke kutter eller signaliserer rentekutt i fremtiden når den svenske økonomien er i en dyp lavkonjunktur og inflasjonen er godt under to prosent indikerer at null er det nye bunnivået for reporenten, skriver meglerhuset.

Best og worst case

Riksbanken har ifølge TDN Direkt to scenarioer for den svenske økonomien avhengig av hvor lang tid det tar før smittevernsrestriksjoner lettes: