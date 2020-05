Ledighetstall i USA trolig langt større enn rapportert

Flere millioner amerikanere som er blitt permittert eller som har mistet jobben i forbindelse med coronakrisen har ikke klart å søke om ledighetstrygd, melder Reuters og viser til en ny undersøkelse utført av venstreorienterte Economic Policy Institute.

Offisielle data fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at 26,5 millioner mennesker har søkt om ledighetstrygd siden midten av mars.

Den nye studien indikerer imidlertid at for hver tiende person som har lyktes med å sende inn sin søknad om ledighetstrygd, har tre til fire ikke klart å registrere sin søknad. Dessuten har ytterligere to ikke engang søkt.

Opp mot 14 millioner ekstra

Basert på Economic Policy Institutes undersøkelse er det dermed snakk om ytterligere 8,9 til 13,9 millioner amerikanere som kunne søkt om ledighetstrygd, men som ikke har lyktes med prosessen eller gått til det skrittet.

Blant studiens respondenter meldes det om nettsider som ikke svarer og telefonlinjer som ikke fungerer.

24.607 amerikanere deltok i undersøkelsen, som ble utført mellom 13. og 24. april. Cirka en tiendedel har svart at de har lyktes med å sende inn søknad om ledighetstrygd. 3,4 prosent svarte at de har forsøkt, men ikke lyktes med å komme igjennom. 1,9 prosent svarte at de ikke søkte fordi prosessen var for vanskelig, ifølge Reuters.