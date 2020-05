Elon Musk vil åpne opp: – Ikke sett alle i husarrest

Det gir han uttrykk for i flere Twitter-meldingen onsdag.

– Gi friheten tilbake til folket, skriver Musk i en melding hvor han viser til en debattartikkel i Wall Street Journal. Den spør seg om nedstengningen redder mange liv.

– Bravo Texas!, skriver han i en annen melding. Der linker han til en artikkel i Texas Tribune, hvor det står at restauranter, butikker og andre kan åpne igjen fredag.

I et annet svar i tråden skriver Musk at han støtter forsiktig gjenåpning:

– Ja, gjenåpne igjen med omhu og passende beskyttelse, men ikke sett alle inn i det som i virkeligheten er husarrest.

Senere skriver han i store bokstaver:

– FREE AMERICA NOW.

Coronaviruset gjør at store deler av verden er stengt ned. Også USA. Nå har flere og flere stater planer om å åpne gradvis opp. I USA er over en million smittet, mens over 59.000 har dødd av viruset i landet.

Musk og hans Tesla har planer om å gjenåpne sine fabrikker i San Francisco. Flere av Teslas fabrikker har vært stengt den siste tiden. Tesla skal legge frem kvartalstall etter stengetid på Wall Street onsdag kveld.