USAs sentralbank varsler fortsatt nullrente

Dette, sammen med andre tiltak som kjøp av obligasjoner, videreføres for å styrke økonomien som har gått inn i sin verste krise siden 1930-tallet, varslet sentralbanken onsdag etter et to dager langt rentemøte.

– Federal Reserve er forpliktet til å ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler i verktøykassen for å støtte USAs økonomi i denne vanskelige tiden, het det i uttalelsen.

Coronavirusutbruddet og tiltakene for å bremse smittespredningen utløser kraftig fall i den økonomiske aktiviteten og oppblomstring av tap av arbeidsplasser, uttalte sentralbanken videre.

På to hastemøter i forrige måned kuttet sentralbanken styringsrentene til intervallet mellom 0 prosent og 0,25 prosent, og kunngjorde ni ulike utlånsprogrammer for å pumpe penger inn i markedet og støtte små og mellomstore bedrifter.