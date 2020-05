Arbeidsledigheten øker i eurosonen

Arbeidsledigheten i eurosonen var i mars på 7,4 prosent, viser tall fra Eurostat. Statistikkbyrået estimerer at 12,16 millioner personer var arbeidsledige, 197.000 flere enn i februar.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 7,7 prosent.

Når det gjelder EUs 27 medlemsland, oppgis ledighetsraten til 6,6 prosent i mars. Antallet ledige var cirka 14,14 millioner, en økning på 241.000 fra februar.

Økning blant unge

Eurostats tall for ungdomsledighet viser at 2,76 millioner personer under 25 år var arbeidsledige i EU i mars. Av disse er 2,28 millioner arbeidsledige i eurosonen.

Ledighetsraten blant ungdom oppgis til 15,2 prosent i EU og 15,8 prosent i eurosonen.

Til sammenligning var ungdomsledigheten på henholdsvis 14,8 og 15,4 prosent i februar.

Covid-19-effekt

Restriksjonstiltakene som ble innført i mars i forbindelse med covid-19 har utløst en kraftig økning i antallet søknader om ledighetstrygd på tvers av EU, kommenterer Eurostat.

«Samtidig er en vesentlig del av de som har registrert seg ved arbeidskontorer, ikke lenger aktivt på leting etter jobb, blant annet fordi de er begrenset av restriksjoner eller ikke er tilgjengelige for arbeid, for eksempel fordi de må ta hånd om barna».

Ifølge Eurostat oppstår det dermed avvik mellom antallet registrerte arbeidsledige og de som regnes som arbeidsledige etter ILO-definisjonen, som omfatter arbeidsløse personer uten jobb som har aktivt søkt jobb de seneste fire ukene og som er tilgjengelige for å jobbe i løpet av de neste to uker.