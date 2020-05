Aktiviteten i industrien i USA har sunket til det laveste siden finanskrisen

Nye, endelige tall fra IHS Markit viser at aktivitetsnivået i USAs produksjonsindustri er på det laveste nivået på 11 år, etter det som oppgis å være den største nedgangen i produksjonen som noen gang er målt, som følge av covid-19-pandemien.

Den endelige, sesongjusterte innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien i april viser 36,1 poeng. Dette er den laveste målingen siden mars 2009, ifølge Reuters.

Den opprinnelige målingen var på 36,9 poeng, mens indeksen var på 48,5 poeng i mars.

PMI-indekser over 50 poeng antyder tiltagende aktivitetsnivå, mens målinger under 50 poeng signaliserer avtagende aktivitetsnivå.

Overgår finanskrisefall

Nedgangen i aktiviteten ved USAs fabrikker er i hovedsak knyttet til nedstengninger for å hindre utbredelse av coronaviruset.

I en kommentar til tallene sier Chris Williamson, sjeføkonom i IHS Markit, at produksjonsfallet i april overgikk selv det man så da finanskrisen var på sitt verste.

Antallet nye ordrer for USAs fabrikker også kraftig ned. I april har ordreinngangen gått ned med det meste siden januar 2009, ifølge IHS Markit.



Det rapporteres også at usikkerheten og frykten knyttet til coronaviruset og relatert nedstengning av virksomhet har ført bedriftstilliten til nye bunner. For første gang melder IHS Market om pessimisme blant bedrifter når det gjelder produksjonsutsiktene for de kommende 12 månedene.

Svakeste ISM-indeks på 11 år

Også Institute for Supply Management har sluppet nedslående tall for USAs industri fredag. Deres undersøkelse blant bedriftsledere i industrien viser en april-måling på 41,5 prosent, det laveste siden april 2009, mot 49,1 prosent i mars.

Ifølge MarketWatch var april-målingen ventet å vise 35 prosent. Ifølge Reuters var den ventet til 36,9.

Også her er 50 skillet mellom minskende eller økende aktivitetsnivå.

Skal man tro ISM, er ikke bunnen helt nådd ennå. Timothy Fiore, leder for undersøkelsen blant bedriftslederne, sier imidlertid at den er i sikte.