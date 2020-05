Peter Warren om intervensjon i valutamarkedet: – Olsen reagerte rett

Kronekursen har svekket seg etter at coronaviruset blant annet har ført til et kollaps i oljeprisen. For å styrke kronekursen, varslet Norges Bank i mars om en mulig intervensjon i valutamarkedet.

Kronen styrket seg

Peter Warren skriver i sin finansblogg at flere var kritiske til Øystein Olsen sitt inngrep.

«Undertegnede støttet den gang Olsen i sitt valg og nå, som vi har fasiten, oppfatter jeg at det også er bevist at Olsen gjorde det rette», skriver Warren i bloggen.

Resultatet ble at kronekursen styrket seg. En dollar toppet på 12,11 kroner i mars, mens den i skrivende stund koster 10,30 kroner.

Euroen koster nå 11,43 kroner, mens den i mars kostet 13,14 kroner.

Sist gang var forrige århundre

«De siste dagene har det vært ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner, og endringene i kronekursen har vært historisk store. På bakgrunn av dette vurderer Norges Bank løpende om det er behov for at Norges Bank skal intervenere i markedet ved kjøp av norske kroner,» meldte Norges Bank.

Aller siste intervensjon var 13. januar 1999, da Norges Bank solgte valuta for 88 millioner kroner.