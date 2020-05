DNB Markets mener det verste er over for norsk økonomi

DNB Markets er ute med nye makroprognoser, og estimerer nå en vekst i fastlands-BNP på minus 5,9 prosent for 2020.

For 2021 anslår meglerhuset veksten til 5,0 prosent.

Bremsekloss i olje

DNB Markets forutsetter en relativt rask gjenåpning av norsk økonomi, men understreker at lavere oljeinvesteringer vil gi en tregere innhenting enn det som ellers ville ha vært tilfellet.

Prognosen er et fall i oljeinvesteringene på 12,2 prosent i år, og faktisk et enda større fall i 2021: 12,3 prosent. Først i 2022 spår DNB-økonomene at oljeinvesteringene løfter seg – med 3,0 prosent.

«Med restriksjoner som gradvis oppheves, og støtte fra offentlig forbruk, bør norsk økonomi være i stand til å hente seg inn igjen fra dagens nedgangstider. Oljeprissjokket og økningen i arbeidsledigheten, derimot, vil sannsynligvis medføre at innhentingen går sakte», heter det.

– Bunnen passert

Sjeføkonom Kjersti Haugland og resten av DNBs makroteam tror vi har passert bunnpunktet for hvor mye dagens lockdown-situasjon kan skade aktiviteten i norsk økonomi.

«Vi tror likevel at aktiviteten vil bli lav i andre kvartal, ettersom ordrebøker ikke har blitt fylt opp og mange bedrifter har kuttet investeringene. Sammenlignet med aktivitetsnivået før coronakrisen, vil økonomien derfor være langt under full kapasitet for det meste av andre kvartal», skriver DNB Markets videre.

For andre halvår spår meglerhuset at aktiviteten gradvis vil øke.

«Ordrebøker bør begynne å fylles opp og ansatte med jobber å komme tilbake til bør være tilbake i arbeid. De økonomiske konsekvensene av nedbremsingen vil være åpenbare på dette tidspunktet, ettersom de som ikke har returnert til arbeid innen starten av andre halvår trolig må lete etter nye jobber», heter det.

– Permanente tap

Med disse prognosene for aktiviteten, forventer DNB Markets ikke at arbeidsledigheten vil holde seg på veldig høye nivåer lenge.

Meglerhuset spår en arbeidsledighet (AKU) på 6,7 prosent for 2020, og at denne faller til 5,5 prosent til 2021 og videre til 4,2 prosent i 2022.

«Solide støtteordninger fra regjeringen til husholdninger og bedrifter vil bidra til innhentingen når avstandsbestemmelsene lempes. Med et beskjedent inntektstap, bør husholdningene bidra til at økonomien kommer tilbake ved å øke forbruket når restriksjonene oppheves. Imidlertid vil tapene fra nedstengningen være permanente i den forstand at det langsiktige vekstpotensialet er redusert», skriver DNB Markets.

Urørt rente – en stund

I 2022 og 2023 anslår meglerhuset veksten i norsk fastlands-BNP til hhv. 3,8 og 1,6 prosent.

«Dette betyr at fastlands-BNP forventes å være omtrent to prosentpoeng lavere enn det ville ha vært hvis veksten hadde fulgt vår prognose fra januar. Basert på våre vekstprognoser synes vi det er mest sannsynlig at Norges Bank holder styringsrenten på 0,25 prosent. Vi forventer at sentralbanken holder styringsrenten lav i overskuelig fremtid, men at den vil begynne å heve veldig forsiktig mot slutten av vår prognoseperiode i 2023», heter det.