Kronen styrker seg kraftig

Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste døgnet.

EURNOK står tirsdag formiddag i 11,20, noe som tilsvarer en kronestyrkelse mot euro på hele 26 øre fra gårsdagens svakeste nivåer.

USDNOK står i 10,34, tilsvarende en styrkelse på 12 øre fra gårsdagens svakeste nivåer.

Styrkelsen kommer samtidig med en oppadgående trend for oljeprisen.

– Mye negativt priset inn

DNB Markets mener kronen virker å være utsatt for noe av den samme mentaliteten som preger aksjemarkedet om dagen – man lukker øynene for det negative og fokuserer på det positive.

«Dette er i stor kontrast til hvordan kronen har pleid å handle tidligere, da det har virket som om investorene har gått for akkurat motsatt strategi. Når det er sagt, er verdsettelse noe som spiller i kronens favør, i motsetning til hva som er tilfellet i aksjemarkedet», skriver valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i dagens morgenrapport fra meglerhuset.

«At kronen er motstandsdyktig overfor både fallende oljepris og fallende børser (tidvis) kan forklares med noe så enkelt som at veldig mye negativt allerede er priset inn, og at verdien av kronen allerede er lav i forhold til fundamentale forhold», heter det videre.

HSBC-strateg har troen

Kronestyrkelsen kan også henge sammen med en analyse fra HSBCs globale valutastrateg David Bloom om at kronen kan være verdt å holde et øye med ved en «hvilken som helst form for bedring i markedet».

Blooms hovedargument er Norges sterke finansielle stilling, med lite gjeld og et oljefond som gjør oss i stand til å stenge ned landet i lang tid uten å gå tom for midler.

– Norge er sterke finansielt og kan fortsette å presse økonomien, sier strategen til CNBC.

– Dette gir dem mer rom for økonomisk stimuli, samtidig som regjeringen forsøker å sikre økonomien. Disse politiske bevegelsene vil mest sannsynlig være viktig når det kommer til valutabevegelsene etter at coronakrisen legger seg, fortsetter Bloom.