Falt litt i april, raskere i mai

Tirsdag var 12.600 færre registrert som helt ledige, delvis ledige eller på tiltak hos Nav.

I takt med at flere arbeidsplasser åpner opp igjen, krymper tallet på nye arbeidssøkere, og flere permitterte går tilbake på jobb, ifølge Nav.

Totalt er 246.000 helt ledige. Inkludert tiltak og delvis ledige, er totalen på 408.400, 14,6 prosent av arbeidsstyrken.

Flest permitterte

Av de helt ledige er 58 prosent permittert, mens det samme gjelder 79 prosent av de delvis ledige.

To tredjedeler av de nye arbeidssøkerne den siste uken er permitterte.

Tallet på nye arbeidssøkere er nå det laveste siden smitteverntiltakene ble innført 12. mars.

Faller fortere

Toppen i tallet på helt ledige ble passert allerede i mars. Gjennom april var det et fall på 22.500, en nedgang på nesten 8 prosent.

Den siste uken er fallet på over 23.000, en nedgang på nær 9 prosent.

Utviklingen stemmer dermed godt med andre korttidsindikatorer. Norsk PMI ser ut til å ha stanset fallet i april, og steg marginalt.

Financial News Index snudde også for et par uker siden, og har klatret noe.