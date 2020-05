Nøkkeltall fra Europa overrasker positivt

Den endelige sammenstilte innkjøpsindeksen (PMI) i eurosonen var 13,6 i april, fra 29,7 foregående måned, ifølge Direkt Makro.

Estimerte tall for PMI-en i april var 13,5 – noe lavere enn de faktiske tallene.

En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå, så samtlige tall for april i eurosonen og de europeiske landene viser et stadig synkende aktivitetsnivå.

Endelig PMI-tall for tjenestesektoren ble 12,0 i april, sammenlignet med 26,4 foregående måned. Foreløpig tall var 11,7.

Tallene er imidlertid i visse tilfeller høyere enn forventet, som er et resultat av at markedene delvis har blitt åpnet opp mot slutten av april.

Positiv overraskelse

Endelige sammenstilte PMI-tall for Frankike var 11,1 i april. På forhånd var det ventet et PMI-tall på 11,2. Endelig PMI-tall for tjenestesektoren ble 10,2 i perioden, mot ventet 10,4.

Endelige sammenstilte PMI-tall for Italia var var 10,9 i april. PMI-tjenestesektoren var 10,8 i perioden, mot ventet 9.

Endelige sammenstilte PMI-tall for Tyskland var 17,4 i april, mot ventet 17,1, ifølge Direkt Makro