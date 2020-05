Nye skrekktall fra jobbmarkedet i USA

Antall sysselsatte i privat sektor i USA falt med 20,2 millioner i april. Det er litt verre enn ventede 20 millioner, ifølge Direkt Makro.

CNBC skriver at det er de verste tallene i historien.

Tallene blir som regel sett på som en god indikasjon på hva man kan vente fra sysselsettings-rapporten (payrolls) som kommer fredag. Payrolls er ofte omtalt som «månedens viktigste tall». Det er ventet at arbeidsledigheten i USA vil vise en oppgang fra 4,4 prosent i mars til mer enn 15 prosent.

«Dette nivået er langt over toppen under finanskrisen, og vitner om et bredt basert fall i økonomisk aktivitet i USA siden lockdown ble implementert. (...) Vi kan altså vente oss en historisk stor oppgang i amerikansk arbeidsledighet i april. Det vet «alle». Viktigere for markedene og økonomien blir heller veien videre herfra», skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken.

Sist uke kom det frem at det var 17,99 millioner i USA som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd i USA, det høyeste registrert noen gang.

Coronakrisen og de strenge tiltakene i kampen mot viruset gjør at arbeidsmarkedet rammes hardt. Verst går det ut over service-sektoren hvor 8,6 millioner mistet jobben. I transport-sektoren mistet 3,4 millioner jobben.