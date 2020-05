Due-Andresen traff om rentekutt til null

Rentekuttet til null kom overraskende på de fleste, men ikke på sjeføkonom Kari Due-Andresen.

– Dette var helt herlig. Det er ikke så mange andre som hadde ventet at renten skulle settes til null, sier hun.

Av 21 økonomer spurt av Bloomberg ventet 19 uendret rente på 0,25 prosent. Kun to ventet kutt til null, og Due-Andresen var den eneste norske.

– Bakgrunnen er at økonomien har forverret seg raskt. Det ingen av oss var sikre på er om null eller 0,25 prosent ville være bunnen. I mars sa Norges Bank at ytterligere kutt kunne være aktuelt.

– Den katta ute av sekken

Tidligere har Norges Bank også ikke helt utelukket negative renter, men sentralbanksjef Øystein Olsen legger ikke opp til det nå.

– Det var en viss usikkerhet hva Norges Bank mente var gulvet for styringsrenten. Vi får vite at de vil ikke gå negativt. De har sluppet den katta ut av sekken. Det laveste vi får er null. Det var en liten overraskelse, men det var usikkert hvor gulvet var, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets.

UTSIKTENE FREMOVER: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets venter ikke renteheving på en god stund. Foto: Are Haram

Han ventet ikke rentekutt nå, og tror heller ikke på noen renteøkning i overskuelig fremtid.

– Om renten er på null eller 0,25 prosent har nok ikke veldig stor betydning for norsk økonomi, men det påvirker markedsrentene litt. Norges Bank belyser også at de er ekstremt usikre for fremtiden. De er nok like usikre som de fleste av oss andre, sier Olsen.

– De venter et markert tilbakeslag i norsk økonomi, særlig i andre kvartal og en negativ BNP-vekst i å på 5,2 prosent. Vi venter minus 5,8 prosent. Det ser ut til at de har gjort en vurdering som ligner på den vi og SSB har, sier Due-Andresen.

Neste år venter Norges Bank en BNP-vekst på pluss 3 prosent, men nullrente ut 2023.